فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط التسجيل
مهدد بالغياب.. موقف غامض لزيزو قبل القمة بسبب الإصابة
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية

أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة شكلت محطة مهمة في صياغة الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حيث عبرت عن رؤية متكاملة لمصر تقوم على الثبات والواقعية والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار روفائيل ، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي شدد في خطابه على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، وأن الحل العادل والشامل يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أن هذه الرسالة عكست إصرار مصر على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات.

وتابع: كلمة الرئيس لم تكن مجرد موقف سياسي تقليدي، وإنما تضمنت دعوة صريحة إلى وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي المشترك، مؤكداً أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية للحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن سيادة دولها.

وشدد روفائيل، على أن الرئيس السيسي قدم من خلال كلمته نموذجاً للقيادة الحكيمة التي توازن بين الثوابت الوطنية والالتزامات القومية، موضحاً أن مصر ستظل حائط الصد الأول في مواجهة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول أحادية تتعارض مع مصالح الأمة العربية والإسلامية.

