الجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة جسدت رؤية مصر الثاقبة لواقع الأمة العربية

أشاد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، بالكلمة القوية والموضوعية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية، مؤكدًا أن كلمة السيد الرئيس، جسدت بحق رؤية مصر الثاقبة لواقع الأمة العربية وتحدياتها المستقبلية، مقدمةً حلولاً عملية وقابلة للتطبيق لمختلف القضايا المطروحة على الساحة.

وأوضح الجمل، في تصريح له أن الرئيس السيسي استطاع، من خلال كلمته، أن يعبر عن نبض الشارع العربي وأن يطرح رؤية واقعية لمستقبل المنطقة، بعيدًا عن الشعارات الرنانة، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات المناقشات وأن السيادة العربية خط أحمر، مؤكدًا على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد المهندس باسم الجمل، بالتأكيد المصري المستمر على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وأن أي حلول لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ستكون ناقصة وغير مستدامة.

كما لفت عضو حزب الجبهة الوطنية، الانتباه إلى تركيز الرئيس السيسي على أهمية الأمن القومي العربي، وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس حملت دعوة صريحة لرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما يعكس حرص مصر على سيادة الدول العربية واستقلالها.

كما أثنى على دعوة الرئيس السيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

ورأى أن الرئيس طرح رؤية واضحة لضرورة تحديث جامعة الدول العربية وتفعيل دورها لتكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز التضامن العربي، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق للمستقبل، وتؤكد على دور مصر الريادي في المنطقة، داعيًا الدول العربية إلى الاستماع لهذه الرؤية البناءة والعمل على تنفيذ ما جاء فيها من مقترحات، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم المهندس باسم الجمل، تصريحه بالتأكيد على أن خطاب الرئيس السيسي كان ملهمًا وشاملًا، وقدم صورة مشرقة عن قدرة القيادة العربية على استشراف المستقبل ووضع الحلول لمشاكل الأمة.