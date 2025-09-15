صلاح عبد العاطي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تعتبر الأقوى

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية، تعتبر "الأكثر قراءة موضوعية وعمقاً للتحديات"، مشيراً إلى أنها تتقاطع مع الرؤية المصرية طويلة الأمد لدفع الجهود العربية نحو تعزيز أسس القوة المشتركة.

وقال صلاح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة مثّلت "قمة تضامن" لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وهدفت إلى تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك في ظل تحديات غير مسبوقة.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الرئيس السيسي أعاد طرح تصورات عملية لآلية تعاون عربي إسلامي مشترك، وإحياء الرؤية المشتركة للأمن الإقليمي.