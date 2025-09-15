إعلام النواب: خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة وثيقة سياسية مهمة في مواجهة العدوان والتضليل

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل خطابًا سياسيًا عالي المستوى، اتسم بالحسم والمسؤولية، وعبّر عن موقف مصر الثابت والراسخ في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتصدي لمحاولات انتهاك سيادة الدول العربية.

وأضافت النائبة هند رشاد أن الرئيس السيسي، وكعادته في المحافل الدولية، أعاد توجيه البوصلة الإعلامية والسياسية نحو القضايا الجوهرية، حيث أكد بوضوح أن العدوان الإسرائيلي الغاشم لم يعد مقتصرًا على فلسطين وحدها، بل تجاوز الحدود بانتهاكه سيادة دولة عربية شقيقة مثل قطر، وهو ما يستوجب ردًا عربيًا جماعيًا حاسمًا.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي قدّم موقفًا دبلوماسيًا متوازنًا وحازمًا في آن واحد، يجمع بين الدعوة للسلام، ورفض العدوان، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وقالت النائبة هند رشاد: "الرئيس السيسي أكد أن أمن الدول العربية خط أحمر، وأن مصر لن تقف صامتة أمام أي محاولة للمساس بسيادة أشقائها، كما دعا لتأسيس آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، وهي دعوة استراتيجية ينبغي البناء عليها فورًا."

وأضافت أن الكلمة سلطت الضوء على خطر "الإفلات من العقاب" الذي طالما استفادت منه إسرائيل، وأدت سياساته إلى تقويض فرص السلام، وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، مشددة على أن الرؤية المصرية باتت اليوم ضرورة استراتيجية لحماية المنطقة من الانزلاق إلى الفوضى.

وختمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لا تزال حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وأن الشعب المصري والبرلمان يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة، دفاعًا عن السيادة، وعن الحقوق العربية المشروعة، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.