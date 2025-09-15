أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعًا داخل إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت صدى واسعًا داخل إسرائيل، واصفًا إياها بأنها "عاملة دوشة كبيرة جدًا" داخل الدولة العبرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الرسائل الواضحة التي تضمنتها الكلمة جعلت الإعلام العبري يركز عليها بالكامل.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استخدم كلمة "العدو" لأول مرة في خطاب رسمي، مؤكدًا أن هذه الكلمة ليست مجرد تعبير بل تحمل معنى ورسالة واضحة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن تهديد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو تقوّض السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح موسى أن الإعلام الإسرائيلي تناول الكلمة باعتبارها أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن نحو 7 أو 8 ملايين إسرائيلي لا يريدون حربًا، بينما يسعى نتنياهو لمغامرات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

وتابع أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية وواضحة جدًا، وأنها ركزت على إجهاض نتنياهو لمعاهدة السلام الحالية والمستقبلية، وتحذيره من استمرار الغطرسة السياسية التي لن تضمن سلامًا أو أمنًا لإسرائيل أو للمنطقة.

واختتم أن كلمة السيسي تضمنت رسائل ردع وتحذير للقادة الإسرائيليين، مشددًا على أن القوة والغطرسة لا تصنع سلامًا، وأن ما يقوم به نتنياهو لن يحقق أي استقرار أو أمن، لا لإسرائيل ولا للدول المجاورة.