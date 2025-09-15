ثروت الخرباوي: الرئيس السيسي وجه تهديدا ووعيدا صريحا لإسرائيل في خطابه بقمة الدوحة

علق الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، على فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة .

وقال ثروت الخرباوي في حواره على قناة " المحور "، :" الرئيس السيسي تحدث عن العالم العربي وكأنه دولة واحدة ".

وتابع ثروت الخرباوي :" الرئيس السيسي اكد أن العرب وحدة واحدة من المحيط إلى الخليج ".

واكمل ثروت الخرباوي :" أي اعتداء يقع على أي دولة عربية هو اعتداء على كل الدول العربية".

ولفت ثروت الخرباوي :" الرئيس السيسي خاطب الدولة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي وأكد أن ما يفعله نتنياهو يهدد اتفاقيات السلام في المنطقة وهذا كان تهديد ووعيد واضح وصريح ".