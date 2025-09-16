قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي في القمة العربية حملت رسائل قوية ومباشرة لإسرائيل والعالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، التي عُقدت لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر حملت رسائل قوية ومتعددة الأبعاد، موجهة إلى إسرائيل، والمجتمع الدولي، وإلى الأمة العربية والإسلامية، بل وإلى الشعب الإسرائيلي نفسه.

وأضاف "عبد العليم"، في بيان، أن إدانة الرئيس السيسي للهجوم الإسرائيلي على قطر واعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإسلامي لم تكن موجهة إلى العدوان على قطر فقط، بل كانت بمثابة إدانة شاملة للسلوك الإسرائيلي المنفلت الذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة، مؤكدًا أن رسالة الرئيس السيسي كانت واضحة بأن هذا السلوك لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، لأنه يُهدد بتوسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهذا التحذير يعكس قلقًا مصريًا عميقًا من أن الهجوم على قطر ليس حادثة منفصلة، بل هو جزء من نمط عدواني أوسع يهدف إلى إفشال أي جهود للتهدئة أو السلام.

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يكتف بالإدانة، بل دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تُعد نقطة مفصلية، حيث تُحمل المجتمع الدولي مسؤولية صمتِه الذي يُشجع إسرائيل على الاستمرار في تجاوز القانون الدولي والأعراف الإنسانية.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لقادة العالمين العربي والإسلامي إلى العمل معًا لإرساء أسس ومبادئ تُعبر عن رؤيتنا ومصالحنا المشتركة، وإشارته إلى الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة كنقطة بداية، لضمان أمن الدول العربية والإسلامية ومنع أي طرف من فرض هيمنة إقليمية أحادية تؤكد على أن الحل يكمن في وحدة الصف والتعاون الإقليمي، وليس في الاستسلام لسياسات القوة.

وأكد أن أقوى رسائل الرئيس السيسي كانت موجهة إلى الشعب الإسرائيلي نفسه، وهي خطوة غير مألوفة في الخطابات السياسية الرسمية، وحذرهم من أن ما يجري حاليًا يهدد أمنهم ومستقبل السلام، ويجهض الاتفاقات القائمة، ودعاهم إلى عدم السماح بضياع جهود السلام التي بُذلت من قبل، مؤكدًا أن الثمن سيكون وخيمًا على الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تكسر الحاجز الرسمي وتتحدث مباشرة إلى الوعي الجمعي، في محاولة أخيرة لوقف دوامة العنف.

القمة العربية السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

بيراميدز

مدرب بيراميدز: ماييلي مستمر معنا ولا نلتفت لشائعات مفاوضات الأهلي معه

الأهلي

آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الأهلي بعد النتائج الأخيرة

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد