شلل رعاش.. الديهي: الإعلام الإسرائيلي مرعوب بعد كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلام الإسرائيلي ركز بشكل كبير على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، ، "إسرائيل والإعلام العبري منتبه إلى قمة الدوحة".



وتابع "الإعلام الإسرائيلي اهتم بكلمة الرئيس السيسي خاصة نقطة إن الاتفاقيات ممكن تتلغي، مرعوبين عندهم حالة إسهال، والإعلام العبري أصيب بحالة شلل رعاش بعدما انتهى الرئيس السيسي من كلمته".



واستطرد "فيه حالة رعب وهلع بعد تهديد الرئيس السيسي بإمكانية إلغاء اتفاقيات السلام أو أن السلام في خطر عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة".



وأردف "كلمة الرئيس من قوتها ووضوحها وجلائها وصدقها وعدم قابليتها للتأويل جعلت هناك رد فعل سريع من قبل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية".



وأكمل "لأن ما قيل هو أخطر ما وجه لإسرائيل ومن تهديدات بأن هناك من يقوض السلام وأن إسرائيل قد تجاوزت الخطوط الحمراء".



وواصل "إسرائيل استمعت إلى صوت الغضب المصري واليوم صوت مصر الغاضب وصل إلى كل أسماع يهودي وصهيوني والرئيس وصل صوت مصل الغاضب بجلاء إلى أسماع كل إسرائيلي في العالم".