مستقبل وطن: كلمة السيسي بالدوحة رسمت خارطة طريق للعمل العربي والإسلامي

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالكلمة المهمة والقوية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم في قمة الدوحة العربية والإسلامية، مؤكدًا أنها عكست بوضوح ثبات الموقف المصري ومكانة مصر القيادية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأوضح عبدالغني ، في بيان له اليوم ، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت شاملة ووافية، وحملت عدة رسائل واضحة وحاسمة، من أبرزها التأكيد على ثوابت الموقف المصري الرافض لكافة أشكال العدوان، والمتمسك بوقف فوري لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، بجانب الدعوة إلى تحرك عربي وإسلامي منسق وفاعل لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية ومحاولات فرض الأمر الواقع على حساب الحقوق التاريخية للشعوب.



وتابع :" تضمنت أيضا رفض قاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها البوصلة الحقيقية للأمة العربية والإسلامية، وضرورة استمرار الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني"

واستكمل :"التنبيه إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، وضرورة مواجهتها بتكاتف وتضامن عربي وإسلامي".



وأضاف عبدالغني، أن من أهم ما طرحه الرئيس السيسي خلال كلمته هو مقترح إنشاء آلية عربية–إسلامية دائمة للتنسيق والتعاون، تكون معنية بمتابعة التحديات التي تواجه المنطقة، ووضع استراتيجيات عملية لتعزيز المواقف المشتركة في المحافل الدولية، بما يضمن للأمة قوة حقيقية وصوتًا واحدًا في مواجهة الأزمات.



وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن هذا المقترح يعكس رؤية استراتيجية متكاملة من القيادة المصرية، تقوم على تحويل القمم من مجرد اجتماعات موسمية إلى أطر عمل مؤسسية مستدامة، وهو ما يعزز من مكانة العرب والمسلمين على الساحة الدولية، ويمكّنهم من حماية مصالحهم المشتركة والدفاع عن قضاياهم العادلة.



واعتبر عبدالغني ، أن خطاب الرئيس السيسي لم يكتفِ بوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بل رسم أيضًا خارطة طريق عملية للعمل العربي والإسلامي المشترك في ظل المتغيرات الدولية السريعة.



وذكر عبدالغني، أن حزب مستقبل وطن يقف داعمًا ومساندًا لهذه الرؤية الوطنية والقومية التي يقودها الرئيس السيسي، باعتبارها السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن القومي العربي والإسلامي، وضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.



واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، وقائد الصفوف الأمامية في الدفاع عن قضايا الأمة، مشددًا على أن كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة جاءت امتدادًا لدور تاريخي ممتد لمصر في قيادة الجهود العربية والإسلامية، وهو الدور الذي يرسخ مكانتها كدرع حماية لشعوب المنطقة وضامن لأمنها واستقرارها.