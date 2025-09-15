الديهي: الرئيس السيسي بعث برسائل تحذير إلى إسرائيل.. وأكد رفض التهجير

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي ركّز على أهمية القوة العربية المشتركة في كلمته بالقمة العربية الإسلامية، داعيًا إلى استنهاض همم القادة العرب لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، ، إن الرئيس السيسي سبق ومنذ بداية الحرب الأخيرة على غزة وحذر من اتساع دائرة الصراع بات مقلقاً، حيث لم يعد مقتصرًا على غزة أو جنوب لبنان أو إيران، بل وصل اليوم إلى قطر، وأن على إسرائيل أن تُدرك أن أمنها وسلامتها لن يتحققا إلا عبر السلام واحترام القانون الدولي.



ونوه بأن الرئيس السيسي خلال كلمته وجه رسائل دعم وطمأنة إلى كل من قطر والفلسطينيين، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات تهجير للفلسطينيين سواء طوعًا أو قسرًا، ومجددًا الموقف المصري الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بعث برسائل تحذير إلى إسرائيل، ورسائل إنذار إلى المجتمع الدولي، وقال إن الأمن القومي العالمي في خطر، الأمر الذي يستدعي تحركاً جادًا للحفاظ على الاستقرار والسلام.