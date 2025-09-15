قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الديهي: الرئيس السيسي بعث برسائل تحذير إلى إسرائيل.. وأكد رفض التهجير

نشات الديهي
نشات الديهي
هاني حسين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي ركّز على أهمية القوة العربية المشتركة في كلمته بالقمة العربية الإسلامية، داعيًا إلى استنهاض همم القادة العرب لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، ، إن الرئيس السيسي سبق ومنذ بداية الحرب الأخيرة على غزة وحذر من اتساع دائرة الصراع بات مقلقاً، حيث لم يعد مقتصرًا على غزة أو جنوب لبنان أو إيران، بل وصل اليوم إلى قطر، وأن على إسرائيل أن تُدرك أن أمنها وسلامتها لن يتحققا إلا عبر السلام واحترام القانون الدولي.


ونوه بأن الرئيس السيسي خلال كلمته وجه رسائل دعم وطمأنة إلى كل من قطر والفلسطينيين، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات تهجير للفلسطينيين سواء طوعًا أو قسرًا، ومجددًا الموقف المصري الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بعث برسائل تحذير إلى إسرائيل، ورسائل إنذار إلى المجتمع الدولي، وقال إن الأمن القومي العالمي في خطر، الأمر الذي يستدعي تحركاً جادًا للحفاظ على الاستقرار والسلام.

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

