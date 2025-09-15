قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
أخبار البلد

اتحاد العمال يشيد بموقف ورسائل الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقديره البالغ لموقف ورسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأخيرة، والتي جاءت حاسمة وقاطعة، لتضع النقاط فوق الحروف في مواجهة الممارسات الإسرائيلية المنفلتة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وأضاف الاتحاد: لقد عبر الرئيس بوضوح أن أمن إسرائيل لن يتحقق بالقوة والاعتداء، وأن الاستقرار الإقليمي مرهون بالالتزام بالقانون الدولي لا بسياسات الاحتلال والتهجير.

وأشار الاتحاد: هذه الرسائل تمثل صوت الحق والعدل، وترسم بوصلة واضحة للمجتمع الدولي بأن صمت العالم لم يعد مقبولاً.

وقال إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذ يثمن دعوة فخامة الرئيس إلى إنشاء آلية عربية وإسلامية للتنسيق المشترك، يرى في هذه الخطوة بدايةً لمرحلة جديدة من التضامن والعمل الجماعي لحماية مصالح الأمة ومقدراتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشدد على دعمه الكامل لموقف مصر الثابت برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد أن مثل هذه الأطروحات لن تجلب سوى الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وتابع الاتحاد، قائلا إننا في الحركة النقابية المصرية نعلن بوضوح:

  • لن نقبل بأي مساس بسيادة دولنا.
  • لن نسمح بإفشال جهود السلام.
  • سنقف خلف القيادة المصرية في كل المواقف التي تدافع عن الحق العربي والفلسطيني، وتواجه الغطرسة الإسرائيلية بسياسة حازمة ومسؤولة.

ووجه الاتحاد تحية تقدير وإجلال لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت أن مصر ستظل دائمًا صوت الحق، ودرع الأمة، وقلبها النابض بالسلام والعدل والكرامة.

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

اتحاد العمال يشيد بموقف ورسائل الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

عزاء

أسرة تحرير صدى البلد تنعى والد الزميلين طارق وعرفة الضبع

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

