اتحاد العمال يشيد بموقف ورسائل الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقديره البالغ لموقف ورسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأخيرة، والتي جاءت حاسمة وقاطعة، لتضع النقاط فوق الحروف في مواجهة الممارسات الإسرائيلية المنفلتة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وأضاف الاتحاد: لقد عبر الرئيس بوضوح أن أمن إسرائيل لن يتحقق بالقوة والاعتداء، وأن الاستقرار الإقليمي مرهون بالالتزام بالقانون الدولي لا بسياسات الاحتلال والتهجير.

وأشار الاتحاد: هذه الرسائل تمثل صوت الحق والعدل، وترسم بوصلة واضحة للمجتمع الدولي بأن صمت العالم لم يعد مقبولاً.

وقال إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذ يثمن دعوة فخامة الرئيس إلى إنشاء آلية عربية وإسلامية للتنسيق المشترك، يرى في هذه الخطوة بدايةً لمرحلة جديدة من التضامن والعمل الجماعي لحماية مصالح الأمة ومقدراتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشدد على دعمه الكامل لموقف مصر الثابت برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد أن مثل هذه الأطروحات لن تجلب سوى الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وتابع الاتحاد، قائلا إننا في الحركة النقابية المصرية نعلن بوضوح:

لن نقبل بأي مساس بسيادة دولنا.

لن نسمح بإفشال جهود السلام.

سنقف خلف القيادة المصرية في كل المواقف التي تدافع عن الحق العربي والفلسطيني، وتواجه الغطرسة الإسرائيلية بسياسة حازمة ومسؤولة.

ووجه الاتحاد تحية تقدير وإجلال لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت أن مصر ستظل دائمًا صوت الحق، ودرع الأمة، وقلبها النابض بالسلام والعدل والكرامة.