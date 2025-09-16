ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في ختام كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة "يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أي دولة عربية مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية".

وأضاف رشوان ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": " آخر مرة قيلت فيها كلمة العدو في وصف إسرائيل كان قبل معاهدة السلام في عام 1977، وذلك على لسان المسؤول الأول، أو أي مسؤول في الدولة المصرية".

وتابع: "لأول مرة، تُنطق من رئيس جمهورية مصر العربية منذ إعلان الرئيس السادات أنه سيتجه إلى القدس، ولم تتكرر بعدها أبدا، ودلالة قول الرئيس السيسي لها كبيرة جدا، فالرئيس السيسي ينتقي ألفاظه، واللفظ يطابق الحال، والحال هو أن مصر مهددة، والرئيس ذكر هذا مرات عديدة، وقال إن التهديد بالتهجير خط أحمر، وإن هذا الأمر يعني لن نقبله بأي حال من الأحوال، وبالتالي أمننا القومي مهدد، ولا يهدد أمنك القومي إلا عدو بالضرورة، فالصديق لا يهدد أمنك القومي".