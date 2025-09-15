ضياء رشوان: لا توجد دولة في العالم تقول إنها مع تهجير الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ شعار لا للتهجير الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أصبح شعارا دوليا عدا دولة واحدة هي إسرائيل، وهناك دولة أخرى قالته مرة واحدة ولم تكرره، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يوجد دولة في العالم تقول إنها مع تهجير الفلسطينيين، في ظل ضغط المجتمع الدولي واستمرار الجنون الإسرائيلي.

وحول العدوان الإسرائيلي، على قطر، قال رشوان ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه أول مرة في تاريخ دولة إسرائيل والمنطقة يُعتدى على دولة خليجية".

وتابع: "خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة تضمنت رسالة مهمة جدا تكررت في وثيقتين، هما البيان الختامي واجتماع المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي، فقد قال إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة".