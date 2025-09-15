ضياء رشوان: بعض الكتاب الإسرائيليين أكثر تطرفا من حكومة نتنياهو

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على إساءة بعض كتاب دولة الاحتلال الإسرائيلي لقطر، قائلا: "من يضرب يضرب قطر بالصواريخ، ليس بعيدا أن يسيء إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، فليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد القصف إساءة".

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك تافهون إسرائيليون كثر موجودون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم متطرفون أكثر ربما من المجانين في الحكومة، وأدعو الشباب إلى تجاهلهم .. اوعوا تعبروهم، مفتكروش وأنتم بتدخلوا معاهم في معارك سجال، إنكم أنتم بتردوا عليهم، دول عناصر مخابراتية".

وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هذه العناصر الإسرائيلية غير قابلة للإقناع لأنها عناصر مخابراتية، مواصلا: " أنت بتعمل له ترويج عند المتصفح العربي.. تجاهلوهم".

وذكر، أنّ التجاهلَ جزء من السياسات الإعلامية ، محذرا من انخراط عشرات وآلاف الشباب العربي معهم في نقاشات بحسن نية وحماسة حتى وهم محقون في هذه الحماسة، لأن هذا التفاعل يؤدي إلى انتشار هذه العناصر الإسرائيلية، وهي لا تستحق ذلك الانتشار.