ضياء رشوان: نتنياهو يسعى للهيمنة على الشرق الأوسط رغم الفارق الهائل في القوة البشرية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّنا إزاء "إسرائيل المجنونة"، مشيرًا، إلى أنه درس النظم السياسية والعلاقات الدولية عبر عقود، ولم يرَ مثل الذي تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، حتى أدولف هتلر.

وأضاف ضياء رشوان ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هتلر كان مجنونا في نوع أفكاره، لكنه استولى على أوروبا كلها عبر تحركاته، فقد كان لديه عقل في الحركة، وعندما أخطأ بدخول الاتحاد السوفيتي هُزم، أما نتنياهو وحكومته يتحدثان بالسيطرة على منطقة بها 550 مليون إنسان، وهي منطقة الشرق الأوسط، رغم أن ما يملكه 7.5 مليون يهودي".

وتابع: "نتنياهو يريد أن يسيطر بجيش قوامه 200 ألف شخص والاحتياطي حوالي 400 ألف شخص على أكثر من نصف مليار شخص، ولا يعرف كيف، هو يقرأ فقط التوراة والتلمود، كما أنه أصبح متشددا مثل أفراد حكومته".

وأكد، أن نتنياهو تحدث عن "إسرائيل الكبرى"، وهو لفظ لم يقله أي مسؤول إسرائيلي في موقعه منذ عام 1948 عندما أنشئت دولة الاحتلال إلا بنيامين نتنياهو.

وشرح ضياء رشوان، أن إسرائيل الكبرى المقصود بها أن تكون 6 دول مجاورة مساحتها مليون كم مربع، وكل ذلك بناءً على التلمود لا الواقع.