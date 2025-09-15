قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ضياء رشوان: القضية الفلسطينية معقدة ولا حل لها دون عدالة وتضحيات كبيرة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن القضية الفلسطينية معقدة للغاية، ولذا لن تُحل بين ليلة وضحاها، مشددًا على أهمية ألا تنتهي هذه القضية دون حل عادل في المستقبل.

وأشار رشوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد منذ البداية على رفض تهجير الفلسطينيين، وهو الموقف الذي أصبح اليوم شعارًا دوليًا، باستثناء دولتين فقط هما إسرائيل، التي ترفض ذلك بشكل قاطع، والولايات المتحدة التي عبّرت عن موقف مماثل مرة واحدة ولم تعيده.

وأوضح أن المجتمع الدولي يضغط بشكل مستمر على إسرائيل، بسبب «الحمق والجنون الإسرائيلي» الذي لن يتوقف، مضيفًا: «نحن نسير في الطريق الصحيح رغم التضحيات الكبيرة والعدد الكبير من الشهداء، فلا توجد حكومة تتحمل مثل هذا العدد من الضحايا لأمة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، لكن هذا هو ثمن الحرية».

وتابع: «تاريخ الأمم عبر العصور يُظهر أن الشعوب التي تمر بمراحل التحرر من الاستعمار والاحتلال تضطر لتحمل هذه التضحيات»، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو أمر فريد من نوعه، حيث تم الاعتداء لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل والمنطقة على دولة خليجية، ليست فقط دولة وسيطة أو مفاوضة، بل دولة خليجية كاملة.

ضياء رشوان القضية الفلسطينية السيسي

