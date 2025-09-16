إبراهيم صلاح: الزمالك استفاد من التوقف الدولي وفيريرا كسب ثقة الجماهير

أشاد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض في مواجهة المصري الأخيرة بالدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفوز بثلاثية نظيفة جاء ثمرة الاستفادة من فترة التوقف الدولي.

وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: “منذ الدقيقة الأولى كنت واثقًا من قدرة الزمالك على تقديم مباراة كبيرة أمام المصري، والفريق استحق الفوز بعدما قدم اللاعبون أداءً مميزًا طوال 90 دقيقة.”

وأضاف: “هدف عدي الدباغ جاء نتيجة جهوده المتواصلة في المباريات الماضية، فيما تحمل عمر جابر الكثير من الانتقادات، وكان هدفه أمام المصري بمثابة مكافأة له على مجهوده. أيضًا محمد إسماعيل قدم مباراة كبيرة وأثبت أنه مدافع مميز.”

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن فيريرا نجح في كسب ثقة وحب جماهير الزمالك بعد الأداء القوي أمام المصري، ومواجهة الإسماعيلي المقبلة ستحمل طابعًا خاصًا للفريق ومن الضروري مواصلة الانتصارات.