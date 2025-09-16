قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المساعدات الإنسانية الـ 38 من مصر لقطاع غزة وقود وسلال مواد غذائية وأغراض إغاثية

البهى عمرو

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن قافلة المساعدات الإنسانية الـ 38 التي تتحرك من مصر لقطاع غزة تشمل شاحنات وقود وسلال مواد غذائية وأغراض إغاثية.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية وصول 12 شهيدًا إلى مجمع الشفاء الطبي منذ فجر اليوم إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.


ومن جانبه ذكر الدفاع المدني قائلا : طواقمنا تنتشل 8 شهداء و10 إصابات وتنقذ 6 أشخاص من تحت أنقاض منزلهم أثر استهداف مربع سكني لعائلة (حميد-وعاشور -وزقوت) بالقرب من مفترق الأمن العام بحي الشيخ رضوان ومازال أكثر من 40 شخصًا تحت الأنقاض.

فيما ألمحت مصادر طبية إلى أن يقوط عدد الشهداء والمفقودين في غارات إسرائيلية على منازل بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

كما استقبل مستشفى العودة في النصيرات خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء و20 إصابة جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة واستهدافات أخرى وسط القطاع.

المساعدات الإنسانية المساعدات غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

