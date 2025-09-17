قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة
3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية.. تفاصيل التقديم
مفتي الجمهورية: ما يجري في غزة وفلسطين جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين العالم المتحضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

سفير يدعو لزيارة القاهرة
سفير يدعو لزيارة القاهرة
إيمان عبد اللطيف

شارك بلوجر ياباني مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، أثناء تواجده بإحدى دول الخارج، وظهر معه في الفيديو السفير المصري حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وهو يدعوه لزيارة مصر.

وظهر البلوجر الياباني yuji beleza، وهو يحاور السفير المصري حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،وطرح عليه بعد الأسئلة.

حيث سأله البلوجر الياباني عن جنسيته، قائلًا: إنت منين؟.. ولغتك أي.. إنت بتحكي عربي؟.

ورد عليه السفير حسام زكي قائلًا: أنا من مصر، ليرد عليه البلوجر: مصر أم الدنيا بلد الحضارات.. هتعمل إي النهارده.

وأضاف السفير حسام زكي، أنه سيذهب إلى العشاء، ثم سأله البلوجر الياباني مرة أخرى عن القاهرة قائلًا: ظانت من القاهرة.. بتحب فيها إي، ليجيبه السفير حسام زكي: مدينتي بحبها جدًا لما تزورها مصر وإنت ماشي هتقول هي أم الدنيا فعلًا.. تنور مصر فرصه سعيدة.

https://www.facebook.com/share/v/1CL1sirNJB/?mibextid=wwXIfr

حسام زكي بلوجر ياباني مصر أم الدنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

​منتخب مصر يواجه رواندا في ربع نهائي بطولة أفريقيا لشباب الطائرة

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الاضواء في أحدث ظهور ..شاهد

علا رشدي

علا رشدي تخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

بالصور

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

تعرف على مواصفات الجيل الجديد من جيب كومباس 2026‏

جيب كومباس 2026‏
جيب كومباس 2026‏
جيب كومباس 2026‏

فيديو

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد