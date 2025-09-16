"بيطري الوادي الجديد": تطعيم 9331 حيوانا ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام المديرية، عن حصاد جهودها خلال أسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، في إطار خطة المحافظة لدعم الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمربين والمواطنين.

اختبار 170 رأس أغنام و13 رأس ماعز ضد مرض البروسيلا

ففي إدارة الأمراض المشتركة، جرى اختبار 170 رأس أغنام و13 رأس ماعز ضد مرض البروسيلا، ضمن الحملات الوقائية المستمرة لحماية الثروة الحيوانية، بينما شهدت إدارة الرعاية والعلاج معالجة 138 حالة، والكشف الظاهري على 70 رأس أبقار و15 رأس أغنام و150 من الدواجن، إلى جانب فحص 12 طنًا من اللحوم المجمدة.

تطعيم 9101 حيوان ضد الحمى القلاعية

أما إدارة الطب الوقائي فقد واصلت أعمال التحصين، حيث تم تطعيم 9101 حيوان ضد الحمى القلاعية (عترة Sat1)، و230 حيوانًا ضد الحمى القلاعية المتعددة وحمى الوادي المتصدع. كما سحبت الإدارة 52 عينة من 5 مزارع دواجن تضم 45،500 طائر، مع متابعة نقل 10،460 طائرًا خارج المحافظة للتأكد من سلامتها.