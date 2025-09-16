غدا.. انطلاق ملتقى العائلة والصحة نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات ملتقى العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري، والذي ينظمه الأولمبياد الخاص المصري بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وعدد من الشركاء الداعمين.

صرّح الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بإن ملتقى العائلة والصحة يأتي استكمالاً لجهود الأولمبياد الخاص المصري في تقديم الرعاية الشاملة لأبطالنا من ذوي الإعاقة الفكرية وأسرهم، ليس فقط من خلال الرياضة، ولكن أيضاً عبر برامج صحية وتوعوية تضمن لهم حياة أفضل. نحن فخورون بشراكاتنا الاستراتيجية مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، ومع شركائنا الداعمين، الذين يساهمون في تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي والصحي ،ويؤكد تهامي أن الاستثمار في صحة اللاعبين وأسرهم هو استثمار في مستقبلهم ومستقبل مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً .

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي لأبطال الأولمبياد الخاص وأسرهم، من خلال برنامج متكامل يشمل لقاء الأسر، والكشف الصحي المجاني، وعرض لصغار السن من اللاعبين، وذلك في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص لدعم حياة أفضل لذوي الإعاقة الفكرية وتمكين أسرهم.

تُقام الفعاليات غدا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور قيادات الأولمبياد الخاص المصري، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات الداعمة بينما يقام فعاليات الكشف الصحي علي اللاعبين وعرض صغار السن من اللاعبين بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

ويأتي الملتقى في إطار سلسلة الأنشطة التي ينظمها الأولمبياد الخاص المصري لتمكين اللاعبين، ودعم جهود الدولة في تعزيز الدمج المجتمعي والصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.