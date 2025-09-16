بمشاركة 50 مدربا.. انطلاق الرخصة B12 وB13 ببور سعيد

انطلقت الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 و B13 وذلك بمشاركة 50 مدربا من بور سعيد، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد ياسين المدير التنفيذي لمنطقه بور سعيد، وعباس نور الدين.

وتقام الدورة ببور سعيد بواقع 25 مدرباً لكل رخصة، وتستغرق أربعة أشهر بإجمالي 193 ساعة مقسمة على 4 "كورسات" ما بين عملي ونظري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حداد على روح المحاضر الدولي ومدرب النادي المصري الدكتور ميمي عبدالرازق.

وارتدى جميع المدربين قميص يحمل صورة الراحل، فيما حرص الحاضرون على إرسال تهنئة خاصة للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بمناسبة إعادة انتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويشرف على الدورة علاء نبيل المدير الفني و منسق عام الدورات ايهاب الجندي.