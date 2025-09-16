قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
رياضة

بمشاركة 50 مدربا.. انطلاق الرخصة B12 وB13 ببور سعيد

حسام الحارتي

انطلقت الدورة التدريبية للحصول على الرخصتين B12 و B13 وذلك بمشاركة 50 مدربا من بور سعيد، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد ياسين المدير التنفيذي لمنطقه بور سعيد، وعباس نور الدين.

وتقام الدورة ببور سعيد بواقع 25 مدرباً لكل رخصة، وتستغرق أربعة أشهر بإجمالي 193 ساعة مقسمة على 4 "كورسات" ما بين عملي ونظري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حداد على روح المحاضر الدولي ومدرب النادي المصري الدكتور ميمي عبدالرازق.

وارتدى جميع المدربين قميص يحمل صورة الراحل، فيما حرص الحاضرون على إرسال تهنئة خاصة للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بمناسبة إعادة انتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويشرف على الدورة علاء نبيل المدير الفني و منسق عام الدورات ايهاب الجندي.

