تشكيل الهلال لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا .. الدوسري يقود الهجوم

أعلن سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة الهلال والدحيل في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “المملكة أرينا”.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

ياسين بونو - جواو كانسيلو - يوسف أكتشيشيك - ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - سيرجي سافيتش - روبن نيفيز - ناصر الدوسري - سالم الدوسري - مالكوم فيليب - ماركوس ليوناردو

الهلال يدخل هذه النسخة بطموحات كبيرة لتعويض إخفاق النسخة الماضية (2024-2025)، التي ودعها من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.