محافظات

كفر الشيخ.. ضخ الغاز الطبيعي لـ 10 آلاف مشترك في بيلا

محمود زيدان

 أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل الفعلي لضخ الغاز الطبيعي بالخط العمومي بمدينة بيلا، في المسار الممتد من مزلقان الزراعة وصولًا إلى سرايا العطافي، بالتنسيق مع شركة „ترانس غاز»، المنفذة للأعمال، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، محافظ كفر الشيخ.

قالت رئيس مدينة بيلا، إن المشروع توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 آلاف مشترك في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، تشمل: «حي فرحات، أبو دشيش، القشلان، شارع النيل، وجزءًا من حي أبو غنام»، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إحلال الغاز الطبيعي محل مصادر الطاقة التقليدية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قامت بها رئيس المدينة اليوم لتفقد أعمال ضخ الغاز بشارع النيل، يرافقها محمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، حيث تم توجيه فرق العمل بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية لإزالة أية معوقات ميدانية قد تعطل مراحل التنفيذ، وضمان سير الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المخططة.

وأكدت رئيس المدينة، أنّ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يُعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، لما يوفره من خدمة حضارية وآمنة وصديقة للبيئة، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

كما أشادت «بركات»، بجهود شركة توصيل الغاز المنفذة، التي أظهرت التزامًا كبيرًا في تسريع معدلات التنفيذ، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وتشجيعهم على التعاقد للاستفادة من الخدمة.

كفر الشيخ بيلا أخبار كفر الشيخ أخبار بيلا

