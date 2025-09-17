الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في العلمين

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ختام فعاليات ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها في مدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور وائل الدسوقي الأمين العام في مركز صالح كامل لريادة الأعمال والتنمية المستدامة للمشروعات ، الدكتورة هبة العشري مدير مركز ريادة الاعمال وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة "الأونروا" بالقاهرة، وعدد من قادة المجتمع وخبراء في مجال ريادة الأعمال.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في كلمته على أهمية دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأشاد بجهود الأكاديمية وما تساهم به بشكل فعال في تنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى طلابها، وتشجعهم على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم، بما يواكب جهود الدولة في بناء الإنسان وتنمية قدراته العقلية.

وأضاف أن الإهتمام بالتعليم والبحث العلمي هو أهم الركائز المؤثرة في مسيرة التنمية والتقدم، وأن ما نراه في الأكاديمية العربية يمثل نموذجًا يحتذى به في تطوير المعرفة والارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي، لتلتقي بين أعظم الجامعات المصرية والعالمية.

وشدد محافظ مطروح ، على أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تحتاج إلى استنفار طاقات الشباب نحو الإبداع والابتكار، وأن الشباب هم الأمل المنشود لوطنهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل الجاد والتميز في سبيل تقدم بلادهم.

بينما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، في كلمته أن فرع الأكاديمية بالعلمين يعد إضافة هامة لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويعكس توجه الأكاديمية نحو التوسع الإقليمي وخدمة المجتمعات المحلية.

وأوضح عبد الغفار، أن الأكاديمية عملت على تطوير بيئة داعمة للطلاب لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، حيث يتم توفير كل الإمكانيات اللازمة لترجمة أفكارهم إلى مشاريع حقيقية وشركات ناشئة ناجحة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الاقتصاد المعرفي وتنمية قدرات الشباب.

وأضاف: "نحن فخورون بما حققه مركز ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، فقد استطعنا تخريج عدد كبير من الشركات الناشئة التي انطلقت من بين طلابنا، وهو ما يؤكد على فعالية برامجنا التدريبية ودعمنا المستمر للمبتكرين."

وفي ختام الفعالية، تم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين في مسابقة ريادة الأعمال.

من ناحية أخرى ، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، مع تقديم محافظة مطروح كافة الدعم وترحيبها بمبادرة "صحح مفاهيمك" التى ستطلقها وزارة الأوقاف يوم الأحد القادم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتننافي مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية .

حيث إلى أنه سيتم إطلاق باكورة المبادرة في مطروح يوم الأحد القادم ٢١ سبتمبر ، بحضور شعبي وتنفيذى وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة وأئمة المساجد وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح بالتزامن مع إطلاق المبادرة من العاصمة الادارية الجديدة .

أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم من خلال مواجهة التطرف الدينى ، والتطرف اللادينى ( الإلحاد), والسلوكيات الخطرة على تماسك المجتمع ، وكذلك بناء الإنسان وصناعة الحضارات ،بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية والهوية المصرية

مشيراً إلى أن المبادرة تأتى انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة مطروح ، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات المصرية.

. مضيفاً أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.