جولات إشرافية مكثفة لإدارة الرعاية الأساسية بالمنوفية لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء

نفذت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بقيادة الدكتورة إيمان حسن زهران، مديرة الإدارة، جولات إشرافية موسعة خلال الأسبوع، شملت إدارات: الشهداء، وتلا، وبركة السبع، ومنوف، وشبين الكوم، والباجور، والسادات، وأشمون.

بدأت الجولات بزيارة مركز صحي بركة السبع ووحدتي الدبايبة وطوخ طنبشا، ثم المرور على صحة الأسرة بميت عفيف بالباجور لمتابعة تشغيل الخدمات بعد إدخال التيار الكهربائي وتوفير محول جديد.

وخلال الجولة تم تفعيل البصمة الإلكترونية لضبط الانضباط الإداري، ومتابعة تشغيل كرسي الأسنان وصيانة الأجهزة الطبية، وفرش وتركيب أجهزة الكمبيوتر تمهيدًا لبدء الميكنة، وتشغيل أجهزة التعقيم داخل المركز بعد تشغيل الكهرباء.

كما تابعت الدكتورة إيمان زهران سير العمل بمركز صحة الأسرة بسبك الضحاك، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وعلى مستوى الإدارات، انتشرت فرق الرعاية الأساسية لتغطية عدد كبير من المنشآت:

10 منشآت ببركة السبع.

12 منشأة بالشهداء.

12 وحدة ومركز بأشمون.

5 وحدات بالسادات.

14 منشأة بمنوف.

8 منشآت بشبين الكوم.

10 منشآت بقويسنا.

12 منشأة بالباجور.

وتهدف هذه الجولات المكثفة إلى التدريب على رأس العمل ودعم العاملين لحل المشكلات، وسرعة الانتهاء من صيانة الأعطال ونقل الرواكد والكهنة، ومتابعة الحالات المكتشفة بالعيادات المختلفة وتنشيط التسجيل الطبي بدقة، وضمان الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وأمن وسلامة المترددين، وتنشيط المبادرات الرئاسية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وسلامة الأجهزة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة زمنية تستهدف تغطية جميع منشآت الرعاية الأساسية بمحافظة المنوفية لتحقيق أعلى درجات الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.