مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور بعد الافتتاح الرسمي

بعد الافتتاح الأسطوري الذي شهده العالم للمتحف المصري الكبير، بدأت، اليوم الثلاثاء ، رسميا زيارات الجمهور لهذا الصرح الحضاري الفريد، الذي يعد أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم.

مواعيد الزيارة للجمهور

وأعلنت إدارة المتحف المصري الكبير مواعيد الزيارة للجمهور، حيث يفتح المتحف أبوابه يوميًا عدا أيام السبت والأربعاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً، وتكون قاعات العرض من 9 صباحًا حتى 6 مساءً، على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر في الخامسة مساءً.

وفي يومي السبت والأربعاء، يمتد عمل مجمع المتحف حتى الساعة 10 مساءً، وقاعات العرض حتى التاسعة مساءً، بينما يغلق شباك التذاكر في الثامنة مساءً.

وتشمل جولات الزوار داخل المتحف مجموعة من أبرز مناطق العرض، من بينها قاعات الملك توت عنخ آمون، والقاعات الرئيسية للعرض، والبهو العظيم، والدرج العظيم، إضافة إلى متحف مراكب خوفو، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية التي تمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين التاريخ والترفيه.

ويُعد المتحف المصري الكبير موسوعة القرن الثقافية، إذ يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها، ويؤكد مكانة مصر الرائدة كمنارة للثقافة والتراث الإنساني عبر العصور.