صلاح في صدارة المنافسة.. ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025؟

تستعد القارة السمراء لحدث كروي ضخم، حيث تفيد تقارير أن موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، مقرر إقامته في 19 نوفمبر الجاري بالمملكة المغربية، لتواصل الأخيرة استضافة الحدث للعام الرابع على التوالي، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة في القارة لمعرفة أصحاب الألقاب الفردية والجماعية هذا العام.

صلاح وحكيمي صراع القمة على جائزة أفضل لاعب

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، بعدما قدم موسماً مميزا مع نادي ليفربول الإنجليزي، توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب في "البريميرليج".

ويواجه صلاح منافسة شرسة من المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ساهم في تتويج فريقه بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، السوبر) إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي، بجانب النيجيري فيكتور أوسيمين الذي واصل تألقه في القارة العجوز.

حضور مصري لافت

في فئة أفضل لاعب داخل القارة، يبرز الحضور المصري بقوة عبر إمام عاشور نجم الأهلي، إلى جانب ثنائي بيراميدز فيستون ماييلي وإبراهيم عادل المنتقل حديثاً إلى الجزيرة الإماراتي.

وينافسهم في السباق كل من البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي، في فئة تشهد تنافساً متنوعاً بين أندية شمال ووسط أفريقيا.

الشناوي بين عمالقة القارة في حراسة المرمى

يدخل أحمد الشناوي حارس بيراميدز سباق أفضل حارس مرمى في أفريقيا في مواجهة قوية مع المغربي ياسين بونو، والسنغالي إدوارد ميندي، والكاميروني أندريه أونانا، ما يمنح المنافسة طابعاً عربياً مميزاً بين كبار القارة.

بيراميدز يتصدر ترشيحات الأندية

يواصل نادي بيراميدز كتابة التاريخ بعد موسم استثنائي توج فيه بثلاثة ألقاب كبرى دوري أبطال أفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الأفريقي، ليصبح المرشح الأبرز لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2025.

ويغيب عن القائمة الثنائي التاريخي الأهلي والزمالك في مشهد غير معتاد للكرة المصرية.

حسام حسن ينافس على لقب أفضل مدرب

ضمن فئة أفضل مدرب في أفريقيا، حجز المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مكانه بين الكبار بعد نجاحه في قيادة "الفراعنة" للتأهل إلى مونديال 2026، فيما ينافسه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لبيراميدز، الذي حقق موسماً تاريخياً مع فريقه.

المنتخبات العربية في المقدمة

يبرز الحضور العربي أيضاً في فئة أفضل منتخب أفريقي، حيث يتصدر منتخب مصر القائمة بجانب منتخب المغرب الأول، ومنتخب شباب المغرب تحت 20 عاماً، في تأكيد جديد على تطور الكرة العربية على المستوى القاري.

ترقب كبير قبل لحظة الحسم

ومع اقتراب موعد الحفل في مراكش المغربية، تترقب جماهير القارة السمراء بفارغ الصبر من سيحمل ألقاب الأفضل لعام 2025، في ليلة ينتظر أن تشهد تكريماً لألمع نجوم كرة القدم الأفريقية الذين أبدعوا في الملاعب المحلية والعالمية خلال العام المنقضي.