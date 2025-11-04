قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح في صدارة المنافسة.. ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025؟

جائزة الأفضل في أفريقيا
جائزة الأفضل في أفريقيا
أمينة الدسوقي

تستعد القارة السمراء لحدث كروي ضخم، حيث تفيد تقارير أن موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، مقرر إقامته في 19 نوفمبر الجاري بالمملكة المغربية، لتواصل الأخيرة استضافة الحدث للعام الرابع على التوالي، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة في القارة لمعرفة أصحاب الألقاب الفردية والجماعية هذا العام.

صلاح وحكيمي صراع القمة على جائزة أفضل لاعب

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، بعدما قدم موسماً مميزا مع نادي ليفربول الإنجليزي، توج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب في "البريميرليج".

ويواجه صلاح منافسة شرسة من المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ساهم في تتويج فريقه بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، السوبر) إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي، بجانب النيجيري فيكتور أوسيمين الذي واصل تألقه في القارة العجوز.

 حضور مصري لافت

في فئة أفضل لاعب داخل القارة، يبرز الحضور المصري بقوة عبر إمام عاشور نجم الأهلي، إلى جانب ثنائي بيراميدز فيستون ماييلي وإبراهيم عادل المنتقل حديثاً إلى الجزيرة الإماراتي.

وينافسهم في السباق كل من البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي، في فئة تشهد تنافساً متنوعاً بين أندية شمال ووسط أفريقيا.

الشناوي بين عمالقة القارة في حراسة المرمى

يدخل أحمد الشناوي حارس بيراميدز سباق أفضل حارس مرمى في أفريقيا في مواجهة قوية مع المغربي ياسين بونو، والسنغالي إدوارد ميندي، والكاميروني أندريه أونانا، ما يمنح المنافسة طابعاً عربياً مميزاً بين كبار القارة.

بيراميدز يتصدر ترشيحات الأندية

يواصل نادي بيراميدز كتابة التاريخ بعد موسم استثنائي توج فيه بثلاثة ألقاب كبرى دوري أبطال أفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الأفريقي، ليصبح المرشح الأبرز لجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2025.

ويغيب عن القائمة الثنائي التاريخي الأهلي والزمالك في مشهد غير معتاد للكرة المصرية.

حسام حسن ينافس على لقب أفضل مدرب

ضمن فئة أفضل مدرب في أفريقيا، حجز المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مكانه بين الكبار بعد نجاحه في قيادة "الفراعنة" للتأهل إلى مونديال 2026، فيما ينافسه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لبيراميدز، الذي حقق موسماً تاريخياً مع فريقه.

المنتخبات العربية في المقدمة

يبرز الحضور العربي أيضاً في فئة أفضل منتخب أفريقي، حيث يتصدر منتخب مصر القائمة بجانب منتخب المغرب الأول، ومنتخب شباب المغرب تحت 20 عاماً، في تأكيد جديد على تطور الكرة العربية على المستوى القاري.

ترقب كبير قبل لحظة الحسم

ومع اقتراب موعد الحفل في مراكش المغربية، تترقب جماهير القارة السمراء بفارغ الصبر من سيحمل ألقاب الأفضل لعام 2025، في ليلة ينتظر أن تشهد تكريماً لألمع نجوم كرة القدم الأفريقية الذين أبدعوا في الملاعب المحلية والعالمية خلال العام المنقضي.

القارة السمراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف محمد صلاح أشرف حكيمي نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت.. هل يجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف..ما فضل الصدقة في رفع البلاء؟

مفتي الجمهورية يستقبل نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية

مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون العلمي والإفتائي مع جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند

فضل صيام الأيام البيض

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض لشهر جمادى.. الإفتاء تجيب

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد