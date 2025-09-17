محافظ القليوبية: حصر العقارات المخالفة وتحويلها لمصانع غير مرخصة

كشف اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، عن وجود مشكلات خطيرة بسبب استغلال بعض الشقق السكنية في إقامة مصانع غير مرخصة تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة.



وأوضح أن هذه المخالفات كثيراً ما تتسبب في اندلاع حرائق، ويتم العثور على جـ.ـثث بداخلها، خاصة في الشقق المقامة بالدور الأرضي، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على تلك المواقع.



ومن جانبه، أشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى أنه جار التنسيق مع رؤساء المدن لفحص تلك العقارات وحصرها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على أرواح المواطنين.