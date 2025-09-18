باستثمارات 30 مليون جنيه.. الكهرباء توقع برتوكول تعاون لدعم شبكات الفسطاط الجديدة

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، لدعم شبكات الكهرباء بمدينة الفسطاط الجديدة.

وذلك باستثمارات قدرها 30 مليون جنيه، تتضمن إضافة 5 غرف محولات جديدة ورفع كفاءة الشبكات لضمان استقرار إمدادات الطاقة بالمدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يواكب التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المدن الجديدة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات القومية والتنموية بالطاقة اللازمة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الفسطاط الجديدة يعد من النماذج المتميزة للمجتمعات العمرانية الحديثة، وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية تواكب طموحات الدولة في تقديم خدمات حضارية متكاملة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير شبكات الكهرباء بكافة المناطق، خاصة المدن الجديدة، لضمان أفضل مستوى من الخدمة وجودة الإمدادات.

من جانبه، أكد المهندس محمود كمال الفرارجي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، أن هذا التعاون يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز من قدرة مدينة الفسطاط الجديدة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمرانية متكاملة قائمة على بنية تحتية قوية ومستدامة.

وأشار الفرارجي إلى أن المشروع الجديد بالفسطاط، الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 800 مليون جنيه، يمثل نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، حيث يجمع بين المكونات التجارية والإدارية والسكنية، إلى جانب باقة واسعة من الخدمات الترفيهية والتسويقية واللوجستية التي تخدم سكان المنطقة وتوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الشركة لا تكتفي ببناء مشروعات عقارية، بل تؤمن بدورها المجتمعي في تنمية البيئة المحيطة، وهو ما يتجسد في هذا البروتوكول مع وزارة الكهرباء كجزء من استراتيجية المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الفسطاط الجديدة ستظل أحد أبرز المشروعات العمرانية التي تمثل رؤية حديثة للتنمية المتكاملة في مصر.