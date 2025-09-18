قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
أخبار البلد

بالاسماء .. الصحة: إغلاق 17مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالإسكندرية

جانب من تنفيذ الحملة
جانب من تنفيذ الحملة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في مدينتي العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

جاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط 13 منشأة مخالفة في مركز العامرية، و4 منشآت في برج العرب.

واستهدفت الحملة مراكز: الطريق ديتوكس، الطريق الصحيح هاف واي، الماسة هاف واي، بيت الماسة ديتوكس، البودة هاف واي، البودة للطب النفسي ديتوكس، التعافي للطب النفسي ديتوكس، بيت التعافي هاف واي، طاقة نور هاف واي، بيت الصحوة للطب النفسي، الصحوة هاف واي، اليقين هاف واي، اليقين للطب النفسي، لايف ديتوكس، الوداد هاف واي، الأمل هاف واي، وبيت التحدي هاف واي، والتي تقع في مناطق نجع هليل، نجع أبو قرقور، كينج ماريوت، ونجع السنافرة بمدينة برج العرب القديم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المراكز تخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل قانون البيئة، وتفتقد الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المراكز، لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقانونية.

الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العدوى مخاطر صحية قانون البيئة مكافحة العدوى

