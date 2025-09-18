قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: اتفاقية الشراكة مع أسبانيا تفتح آفاقا رحبة للتعاون المستدام
النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
بث مباشر.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الأسباني
الزمالك يتحدى الإسماعيلي في ديربي ولاد العم بالدوري الممتاز
رحلات «حج وعمرة» بالتقسيط على 6 شهور للعاملين بالنيابات والمحاكم
استشهاد 14 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بقطاع غزة

أسبانيا
أسبانيا
محمود نوفل

كشفت تقارير إعلامية غربية بأن النيابة العامة في أسبانيا قررت فتح تحقيقا حول جرائم قوات الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين إسبانيا ودولة الاحتلال على خلفية الأوضاع في غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

وفي وقت سابق قررت إسبانيا إلغاء صفقة مع شركة إلبيت سيستمز المحدودة لشراء نظام المدفعية PULS، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، على الرغم من أن شركة الإلكترونيات الدفاعية الإسرائيلية لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن.


وتبلغ قيمة الصفقة 700 مليون يورو، وكان من المقرر أن تحصل إلبيت على 150 مليون يورو منها.

ويوفر نظام PULS حلاً شاملاً لإطلاق الصواريخ غير الموجهة والأسلحة الدقيقة والصواريخ لمدىات مختلفة، ويتوافق القاذف تمامًا مع المنصات الحالية، سواءً كانت على عجلات أو مجنزرات، مما يسمح بخفض كبير في تكاليف الصيانة والتدريب، مع قدرته على إصابة الأهداف على مدى أقصى يصل إلى 300 كيلومتر.


ويأتي إلغاء صفقة PULS في أعقاب قرار وزارة الدفاع الإسبانية في يونيو بتعليق صفقة ضخمة لشراء صواريخ سبايك LR 2 المضادة للدبابات من شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة بقيمة 285 مليون يورو (310 ملايين دولار) للجيش والبحرية الإسبانيين.

ويتوافق هذا القرار، الذي أوردته وكالة الأنباء الإسبانية EFE، مع الجهود الإسبانية الرامية إلى "تقليص الاعتماد التكنولوجي على إسرائيل إلى الصفر" بسبب حرب غزة.


وُقعت وزارة الدفاع الإسبانية اتفاقية صواريخ سبايك LR 2 في أكتوبر 2023 مع شركة PAP Tecnos، التابعة لشركة رافائيل في إسبانيا.

وتضمنت الصفقة 168 قاذفة و1680 صاروخًا ودعمًا لوجستيًا كاملًا.

أسبانيا النيابة العامة جرائم الاحتلال الشعب الفلسطيني قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

6 أفلام مصرية تتألق في مهرجان الجونة 2025 وسط مشاركة دولية لافتة

أرشيفية

اتفاقيات نفطية جديدة تعيد الزخم لقطاع الطاقة المصري وتعزز ثقة الشركاء الأجانب

الذهب

بكام عيار 21 ؟ .. أسعار الذهب اليوم الخميس

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد