تفاصيل جولة الرئيس السيسي وقرينته وملك وملكة إسبانيا في منطقة الأهرامات

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته السيدة انتصار السيسي، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، عقب مأدبة العشاء، في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثّق هذه اللحظة.

كما استمع الضيفان، برفقة الرئيس السيسي والسيدة قرينته، إلى شرح موجز حول تاريخ أبو الهول وما يرمز إليه من إرث حضاري خالد.

وأقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس جدد ترحيبه بجلالة الملك فيليبي السادس، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا. من جانبه، أعرب جلالة الملك عن اعتزازه بزيارة مصر، موجهاً الشكر والتقدير للسيد الرئيس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها هو وجلالة الملكة والوفد المرافق منذ وصولهم إلى القاهرة.

كما أشاد بنتائج المباحثات التي أجراها صباح اليوم مع السيد الرئيس، وما سوف تؤدي إليه من تعزيز ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما ثمّن السيد الرئيس التعاون الثقافي القائم بين البلدين، والذي تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال الآثار، واستكشاف الفرص المتاحة لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي، بما يسهم في توطيد التقارب والتواصل بين الشعبين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك آفاق التعاون في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات، والعمل على زيادة حركة السياحة بين البلدين، في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات سياحية فريدة، ولا سيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.