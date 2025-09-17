قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الأفريقية في مصر

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية استقبال كأس الأمم الإفريقية  في مصر، والتي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته أن استضافة فعاليات مرتبطة بالبطولات الإفريقية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية كبرى ودورها في دعم الحركة الرياضية بالقارة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل حافزًا للشباب المصري والإفريقي نحو المزيد من الإنجاز والإبداع.

كما أوضح الوزير أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص مثل يونيليفر يسهم في تعزيز البنية التحتية للرياضة، وتوفير مزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة، بما يواكب توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

موجها لرعاة بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال انرجيز المغرب 2025، ودورهما في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس إيمان القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في الرياضة المصرية والأفريقية، ويعزز من جهود الدولة في تقديم بطولة تليق بمكانة مصر والقارة السمراء.

ومن جانبة، أكد السيد جيم طارق يوكسيل، مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال إفريقيا، وبلاد الشام والعراق: "إن الشراكة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمثل محطة استراتيجية محورية لتمكين الأجيال الصاعدة من لاعبي كرة القدم في القارة، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتطور والنمو، وذلك إيمانًا من يونيليفر بالدور الحيوي الذي تتطلع به علاماتها التجارية ريكسونا وكلير في بناء الثقافة وتشجيع الأفراد على تحقيق أحلامهم وفتح المجال أمامهم لفرص جديدة، مشيرًا إلى أن كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة، بل جزء من الثقافة والوجدان الشعبي الممتد عبر الأجيال، وهو ما يعكس التزام الشركة بدعم الجماهير والمجتمعات التي مَنحت هذه الرياضة مكانتها المميزة وجعلتها لغة قادرة على جمع وتوحيد الشعوب. 

و تؤكد يونيليفر التزامها بالاستثمار في الرياضة كوسيلة للتأثير الإيجابي، وتعزيز ازدهار كرة القدم الإفريقية عالميًا، بصفتها الراعي الرسمي لمنتجات العناية الشخصية لكأس العالم ٢٠٢٦".

ومن جانبه اعرب السيد حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم: عن سعادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستمرار الشراكة مع شركة يونيليفر، التي انطلقت منذ عام 2023، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية والشركات العالمية الرائدة. نفخر اليوم بوجود أكثر من ١٦ راعيًا رسميًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال انرجيز المغرب 2025، وسنعلن عن رعاة جدد قريبًا ليبلغ عدد الرعاة أعلى مستوى في تاريخ الكاف، ويعود الفضل في ذلك للتحول المؤسسي الكبير تحت ولاية رئيس الكاف، الدكتور باتريس موتسيبي

حضر الحفل كل من السيد جيم طارق يوكسل مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق والسيد حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والسيد تامر محمود عضو مجلس إدارة يونيليفر ورئيس قطاع التسويق والإعلام بالشركة لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق.

بالاضافة الى عدد من نجوم كرة القدم المصرية ومنهم مجدي عبد الغني، أحمد حسن، عصام الحضري، حازم إمام، خالد الغندور، محمد ناجي جدو، وائل رياض شيتوس، عبد الله السعيد

الجدير بالذكر  أن البطولة المقبلة تشهد توسعًا في قاعدة الرعاة، في إطار خطة الاتحاد الإفريقي لتطوير البطولات وتعزيز مواردها بما يخدم كرة القدم في القارة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كأس الأمم الأفريقية وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

نيسان سنترا
نيسان سنترا
نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

