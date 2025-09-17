وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الأفريقية في مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية استقبال كأس الأمم الإفريقية في مصر، والتي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته أن استضافة فعاليات مرتبطة بالبطولات الإفريقية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية كبرى ودورها في دعم الحركة الرياضية بالقارة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل حافزًا للشباب المصري والإفريقي نحو المزيد من الإنجاز والإبداع.

كما أوضح الوزير أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص مثل يونيليفر يسهم في تعزيز البنية التحتية للرياضة، وتوفير مزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة، بما يواكب توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

موجها لرعاة بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال انرجيز المغرب 2025، ودورهما في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس إيمان القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في الرياضة المصرية والأفريقية، ويعزز من جهود الدولة في تقديم بطولة تليق بمكانة مصر والقارة السمراء.

ومن جانبة، أكد السيد جيم طارق يوكسيل، مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال إفريقيا، وبلاد الشام والعراق: "إن الشراكة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمثل محطة استراتيجية محورية لتمكين الأجيال الصاعدة من لاعبي كرة القدم في القارة، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتطور والنمو، وذلك إيمانًا من يونيليفر بالدور الحيوي الذي تتطلع به علاماتها التجارية ريكسونا وكلير في بناء الثقافة وتشجيع الأفراد على تحقيق أحلامهم وفتح المجال أمامهم لفرص جديدة، مشيرًا إلى أن كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة، بل جزء من الثقافة والوجدان الشعبي الممتد عبر الأجيال، وهو ما يعكس التزام الشركة بدعم الجماهير والمجتمعات التي مَنحت هذه الرياضة مكانتها المميزة وجعلتها لغة قادرة على جمع وتوحيد الشعوب.

و تؤكد يونيليفر التزامها بالاستثمار في الرياضة كوسيلة للتأثير الإيجابي، وتعزيز ازدهار كرة القدم الإفريقية عالميًا، بصفتها الراعي الرسمي لمنتجات العناية الشخصية لكأس العالم ٢٠٢٦".

ومن جانبه اعرب السيد حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم: عن سعادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستمرار الشراكة مع شركة يونيليفر، التي انطلقت منذ عام 2023، والتي تمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية والشركات العالمية الرائدة. نفخر اليوم بوجود أكثر من ١٦ راعيًا رسميًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال انرجيز المغرب 2025، وسنعلن عن رعاة جدد قريبًا ليبلغ عدد الرعاة أعلى مستوى في تاريخ الكاف، ويعود الفضل في ذلك للتحول المؤسسي الكبير تحت ولاية رئيس الكاف، الدكتور باتريس موتسيبي

حضر الحفل كل من السيد جيم طارق يوكسل مدير عام يونيليفر لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق والسيد حسن القماح رئيس القطاع التجاري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والسيد تامر محمود عضو مجلس إدارة يونيليفر ورئيس قطاع التسويق والإعلام بالشركة لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق.

بالاضافة الى عدد من نجوم كرة القدم المصرية ومنهم مجدي عبد الغني، أحمد حسن، عصام الحضري، حازم إمام، خالد الغندور، محمد ناجي جدو، وائل رياض شيتوس، عبد الله السعيد

الجدير بالذكر أن البطولة المقبلة تشهد توسعًا في قاعدة الرعاة، في إطار خطة الاتحاد الإفريقي لتطوير البطولات وتعزيز مواردها بما يخدم كرة القدم في القارة.