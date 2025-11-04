حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY

رداً على ما تم رصده من أخبار متداولة حول احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة" DIGNITY" بغاطس ميناء السويس البحري، تؤكد هيئة قناة السويس عدم صحة هذا الأمر جملة وتفصيلا، وتنفي الهيئة صلتها بالنزاع القضائي الذي يجمع التوكيل الملاحي "سفنكس" بالشركة المالكة للناقلة نتيجة عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي والذي ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات كاملة.

وتهيب هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام تحري الدقة و عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.



