جدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على رفض مصر لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

محاولات الاحتلال توسيع رقعة الصراع

كما أدان وزير الخارجية خلال فعالية "استجابة مصر للكارثة الإنسانية: معا لإبقاء غزة حية" بشكل كامل محاولات الاحتلال توسيع رقعة الصراع في المنطقة، لافتا إلى أن الصمت عن انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية جريمة.

وشدد «عبدالعاطي» على أنه لا مبرر للتخلي عن الإنسانية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية إزاء ما يجري في غزة، موضحا أن جهود مصر مستمرة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لوقف الحرب الوحشية على غزة.

وقال وزير الخارجية: نقدر نتائج مؤتمر نيويورك لحل الدولتين كخطوة حقيقية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ونقدر جهود المنظمات غير الحكومية والدولية التي تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في غزة.

استمرار دعم المانحين لجهود العمل الإنساني

واستكمل وزير الخارجية: نعول على استمرار دعم المانحين لجهود العمل الإنساني في غزة تمهيدا لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

واختتم وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني الباسل من أرضه مهما واصلت عدوانها.

https://www.youtube.com/live/huiAnVZ-cEM?si=HMVFtUmoFYUFt94O