مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزيرة التضامن: الاستجابة الإغاثية لقطاع غزة موقف مصري تاريخي متجذر على مدار عقود طويلة

محمد البدوي

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الاستجابة الإغاثية لقطاع غزة موقف مصري تاريخي متجذر على مدار عقود طويلة.

جهود الهلال الأحمر

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعالية "استجابة مصر للكارثة الإنسانية: معا لإبقاء غزة حية" أن جهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية في غزة نموذج يحتذى به في العمل الإنساني في العالم.

 وأوضحت «مرسي» أن مصر استثمرت جهودها في تعزيز البنية التحتية وأنشأت مناطق لوجيستية لتعزيز الدعم الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن اعتمدت الأنظمة الرقمية لتسريع وتيرة العمل الإنساني دعما للأشقاء في غزة.

جهود مصر لدعم الإغاثة

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جهود مصر لدعم الإغاثة في غزة شملت الدعم النفسي والإنساني للجرحى والمصابين في صورة إنسانية متكاملة.

من جانبها؛ قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن مصر لها دور محوري لقيادة الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» أن الاحتلال صنع المجاعة في قطاع غزة بشكل متعمد، كما أن ما يمارسه الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

 وشدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أن الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

