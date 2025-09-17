وزيرة التضامن: الاستجابة الإغاثية لقطاع غزة موقف مصري تاريخي متجذر على مدار عقود طويلة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الاستجابة الإغاثية لقطاع غزة موقف مصري تاريخي متجذر على مدار عقود طويلة.

جهود الهلال الأحمر

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعالية "استجابة مصر للكارثة الإنسانية: معا لإبقاء غزة حية" أن جهود الهلال الأحمر المصري الإنسانية في غزة نموذج يحتذى به في العمل الإنساني في العالم.

وأوضحت «مرسي» أن مصر استثمرت جهودها في تعزيز البنية التحتية وأنشأت مناطق لوجيستية لتعزيز الدعم الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن اعتمدت الأنظمة الرقمية لتسريع وتيرة العمل الإنساني دعما للأشقاء في غزة.

جهود مصر لدعم الإغاثة

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جهود مصر لدعم الإغاثة في غزة شملت الدعم النفسي والإنساني للجرحى والمصابين في صورة إنسانية متكاملة.

من جانبها؛ قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن مصر لها دور محوري لقيادة الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز» أن الاحتلال صنع المجاعة في قطاع غزة بشكل متعمد، كما أن ما يمارسه الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على أن الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي.

https://www.youtube.com/live/huiAnVZ-cEM?si=HMVFtUmoFYUFt94O