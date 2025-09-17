مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي

أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إتاحة المساعدات الإنسانية في أوقات الحروب والاحتلال ليست مسألة تفاوضية بل حق أصيل ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وقالت مايا مرسي في كلمتها في مؤتمر صحفي خلال فعالية استجابة مصر للكارثة الإنسانية معا لإبقاء غزة حية ، :التاريخ سيسجل الأفعال والمواقف التي نتخذها لتخفيف معاناة الشعب المنكوبة".

وتابعت مايا مرسي:" في مصر شعب وحكومة إنسانيتنا تتجاوز الحدود والصراعات السياسية، وما يقوم به الهلال الأحمر المصري يقف وراءه مجلس أمناء برئاسة شريفة للسيدة انتصار السيسي".

وأكملت مايا مرسي:" آلاف المتطوعين شاركوا في العطاء ولإرسال المساعات لغزة ، ولا ننسى جهود المجتمع المدني المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي"

ولفتت مايا مرسي:" مصر تحتل المركز الثاني عالميا في تقرير العطاء العالمي الدولي وهو انعكاس حي لقيم العطاء في نسيج مجتمعنا".

وتابعت مايا مرسي:" الهلال الأحمر المصري هم الأبطال الحقيقيون ومن قلب مصر النابض ستظل مصر قيادة وحكومة وشعبا سندا وعونا لكل من حولها في أوقات المحن".