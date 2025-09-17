قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
توك شو

مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي

هاني حسين

أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إتاحة المساعدات الإنسانية في أوقات الحروب والاحتلال ليست مسألة تفاوضية بل حق أصيل ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع  الدولي.

وقالت مايا مرسي في كلمتها في مؤتمر صحفي خلال فعالية استجابة مصر للكارثة الإنسانية معا لإبقاء غزة حية  ، :التاريخ سيسجل الأفعال والمواقف التي  نتخذها لتخفيف معاناة الشعب المنكوبة".
 وتابعت مايا مرسي:" في مصر شعب وحكومة إنسانيتنا تتجاوز الحدود والصراعات السياسية، وما يقوم به الهلال الأحمر المصري يقف وراءه مجلس أمناء برئاسة شريفة للسيدة انتصار السيسي".

وأكملت مايا مرسي:" آلاف المتطوعين شاركوا في العطاء ولإرسال المساعات لغزة ، ولا ننسى جهود المجتمع المدني المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي"

ولفتت مايا مرسي:" مصر تحتل المركز الثاني عالميا في تقرير العطاء العالمي الدولي وهو انعكاس حي لقيم العطاء في نسيج مجتمعنا".

وتابعت مايا مرسي:" الهلال الأحمر المصري هم الأبطال الحقيقيون ومن قلب مصر النابض ستظل مصر قيادة وحكومة وشعبا سندا وعونا لكل من حولها في أوقات المحن".

