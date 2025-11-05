استثناء في النهائي.. ضربات ترجيح مباشرة في مواجهات السوبر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري أن مباريات السوبر ستشهد اللجوء مباشرة لركلات لترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ، ماعدا المباراة النهائية ستشهد وقتا إضافيا حال التعادل.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، نحو الإمارات العربية المتحدة مساء غد الخميس، وتحديدا ملعب هزاع بن زايد، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية؛ لمواصلة حلم التتويج باللقب، في ظل المنافسة القوية التي تجمع رباعي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز).

الخميس 6 نوفمبر 2025

الأهلي - سيراميكا كليوباترا “دور نصف النهائي”.. 5 مساءً بتوقيت مصر.

الزمالك - بيراميدز “دور نصف النهائي”.. 7:30 مساءً بتوقيت مصر.



الأحد 9 نوفمبر 2025

ينتهي السوبر المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 حيث تُجرى مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع، وبطل السوبر المصري.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام 2:45 عصراً بتوقيت مصر، بينما تقام مباراة النهائي 5:30 مساءً بتوقيت مصر .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر عدة قنوات:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.