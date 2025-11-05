دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

يحرص المسلمون على الدعاء عقب الصلوات المفروضة، خاصة دعاء صلاة المغرب التي تعد من الأوقات المباركة المستجاب فيها الدعاء، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة المداومة على الدعاء بعد الصلوات الخمس لما لها من فضل وأوقات استجابة، وأكدت السنة النبوية على أهمية هذا الوقت في تحصيل الأجر والسكينة، إذ وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أدعية مأثورة تُقال بعد صلاة المغرب، وتمنح المؤمن راحة القلب وبركة الرزق، وهو ما سنعرضه في السطور التالية.

دعاء صلاة المغرب مستجاب

دعاء صلاة المغرب مستجاب حيث إنه يأتي بعد الصلاة المكتوبة وهي صلاة المغرب، لذا ينبغي لكل مسلم التعرف على صيغة دعاء بعد صلاة المغرب الواردة بالسُنة النبوية الشريفة هي كما يلي:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي».

أذكار المسلم بعد صلاة المغرب

روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب:اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير. (10 مرات) .

اللهمَّ إني أسألكَ علمًا نافِعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا(بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر).

اللهم بكَ أحاول، وبكَ أصاول، وبك أقاتل (بعد صلاة الفجر).

أفضل أوقات استجابة الدعاء

كان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كشف عن أفضل أوقات استجابة الدعاء، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثلاثة لا ترد دعوتهم الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حتى يُفْطِرُ ودعوة المظلوم يرفعها الله دُونَ الْغَمَامِ يوم القيامة وتفتح لها أبواب السَّمَاءِ ويقول بعزتي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِين».

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، من أفضل أوقات استجابة الدعاء هو الثلث الأخير من الليل حين يحسب المسلم عدد الساعات من المغرب إلى الفجر حتى يصل إلى الثلث الأخير فهو وقت استجابة الدعاء.

دعاء بعد الصلاة المغرب