علاج طبيعي قناة السويس تنفذ دورة تدريبية شاملة في مكافحة الحرائق

عقدت كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس دورة تدريبية متخصصة حول أعمال مكافحة الحريق واستخدام الطفايات اليدوية وخطط الإخلاء والطوارئ، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاءت الدورة بإشراف الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند علي محمود إبراهيم مدير مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بالكلية.

ألقى الندوة اللواء فكري شلبي مدير إدارة الحماية المدنية بجامعة قناة السويس، حيث تناول خلالها أحدث أساليب مكافحة الحرائق، وطرق استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وآليات تنفيذ خطط الإخلاء السريع في حالات الطوارئ بما يتوافق مع معايير السلامة المهنية.

وشهدت الندوة مشاركة ما يقرب من 40 من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الذين تلقوا تدريبًا عمليًا على التعامل مع المواقف الطارئة للحفاظ على سلامة الأرواح والمنشآت.

وقبل بداية الندوة، قام اللواء فكري شلبي بجولة تفقدية شملت مبنى الكلية والعيادات الخارجية، لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة، والتأكد من جاهزية أجهزة الإطفاء، وسلامة المبنى، وتوافر منظومة الكشف عن الحرائق ومكافحتها، بما يضمن استيفاء متطلبات الاعتماد.

وتأتي هذه الدورة ضمن استعدادات مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بالكلية للحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في إطار التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مرافقها وخدماتها.