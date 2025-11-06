إعلام إسرائيلي: الجيش يستهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الحدودية بين الجانبين.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من تبادل القصف المدفعي والصاروخي عبر الحدود، وسط تزايد حدة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله خلال الأيام الماضية، في ظل استمرار العمليات العسكرية المرتبطة بتطورات الأوضاع الإقليمية.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاستهداف شمل مناطق قريبة من القرى الحدودية الجنوبية، دون ورود تفاصيل حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تم قصفها حتى الآن.

متابعة ميدانية وتوقعات بالتصعيد

وأكدت القناة أن القوات الإسرائيلية تواصل حالة الاستنفار على طول الحدود الشمالية مع لبنان، تحسبًا لأي رد محتمل من حزب الله على الغارات الأخيرة، في وقت تشير فيه التحليلات إلى احتمال تصاعد وتيرة المواجهات خلال الساعات المقبلة.