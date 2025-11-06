قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على جنوب لبنان

منار عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، استهدفت بشكل خاص المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية.

وأشار المراسل إلى أن دوي انفجارات قوية سُمع في محيط القرى الجنوبية، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع الاستهداف، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد العمليات العسكرية والتوتر المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب تبادل القصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله اللبناني.

وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الجاري هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة ونزوح عدد من السكان من القرى الحدودية.

