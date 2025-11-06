هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق عدة في جنوب لبنان، استهدفت بشكل خاص المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية.

وأشار المراسل إلى أن دوي انفجارات قوية سُمع في محيط القرى الجنوبية، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من مواقع الاستهداف، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد العمليات العسكرية والتوتر المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب تبادل القصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله اللبناني.

وشهدت مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الجاري هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة ونزوح عدد من السكان من القرى الحدودية.