قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تواصل تدفق المساعدات واستعدادات مكثفة بمعبر رفح قبل المؤتمر الدولي لإعمار غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن الأيام المقبلة تصادف مرور قرابة شهر كامل على المبادرة الأمريكية ومؤتمر شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بينما يترقب الجميع اليوم التالى من تطبيق المبادرة، الذي من المتوقع أن يشهد تزايدًا ملحوظًا في تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعبر.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد أنصاري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في حالة استنفار كامل استعدادًا لهذه اللحظة، ليس فقط لتأمين دخول المساعدات المصرية والدولية، بل أيضًا لنقل الجرحى والمصابين من داخل قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، تنفيذًا للرؤية والوساطة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشار الغنام إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء خطوات إعادة إعمار غزة، والتي ستتم من خلال بوابة معبر رفح، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس عن استضافة مصر مؤتمر "التعافي وإعادة إعمار غزة" قبل نهاية الشهر الجاري، بمشاركة دولية واسعة، حيث أكدت العديد من عواصم العالم نيتها المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يُتوقع أن يشكل نقطة تحول في حياة أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.

وأضاف المراسل أن حركة المساعدات عبر المعبر نشطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تستعد الشاحنات المحملة بالغاز والوقود للدخول إلى القطاع، إلى جانب قوافل المساعدات الإنسانية التي تشمل البطاطين ومستلزمات الشتاء مع اقتراب موسم البرد، وذلك استجابةً لتحذيرات رئيس الوزراء الفلسطيني الذي دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتفادي مأساة إنسانية خلال فصل الشتاء.

معبر رفح غزة وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

نائب وزير الصحة

الصحة : رسم خريطة التنمية البشرية على مستوى محافظات الجمهورية

المعتمر المصري عبد العزيز

بلدي الثاني.. المعتمر المصري صاحب واقعة التعدي بالحرم يطالب بالتوقف عن نشر الفيديو

الجهاز المصري للملكية الفكرية

الجهاز المصري للملكية الفكرية يشارك في المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتقانات الحيوية 2025

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد