ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
مديرية الزراعة بالإسماعيلية تواصل جهودها لدعم صغار المربين وتنفيذ مبادرة "البتلو"

الإسماعيلية انجي هيبة

 تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية  تنفيذ جولاتها الدورية لدعم صغار المربين والمزارعين، وتعزيز المبادرات القومية لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية جولة متابعة ميدانية تضمنت معاينة وتسليم دفعة جديدة من مواشي قرض "بتلو"، تحت إشراف المهندس محمد بكر أمين، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية؛ للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات وتنفيذ الضوابط المنظمة للعمل.

وأكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على دعم صغار المربين من خلال إتاحة قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري بفائدة ٥٪، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، وزيادة إنتاج اللحوم المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي، مع حرص المديرية على عدم الاكتفاء بتسليم المواشي والقروض، بل متابعة التزام المستفيدين ميدانيًا بتوظيفها في أهدافها الأساسية بما يضمن الاستفادة الكاملة من مبادرة "البتلو" على أرض الواقع، ويعزز جهود التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة مع الإعلامية رانيا هاشم

بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة.. رانيا هاشم تكشف عن كواليس العمل داخلها

أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري

المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تستعرض رحلة التعامل مع مصابي الشعب الفلسطيني

المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر: 700 يوم عمل إنساني متواصل لتقديم المساعدات لغزة

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

