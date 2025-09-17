مديرية الزراعة بالإسماعيلية تواصل جهودها لدعم صغار المربين وتنفيذ مبادرة "البتلو"

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ جولاتها الدورية لدعم صغار المربين والمزارعين، وتعزيز المبادرات القومية لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية جولة متابعة ميدانية تضمنت معاينة وتسليم دفعة جديدة من مواشي قرض "بتلو"، تحت إشراف المهندس محمد بكر أمين، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية؛ للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات وتنفيذ الضوابط المنظمة للعمل.

وأكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على دعم صغار المربين من خلال إتاحة قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري بفائدة ٥٪، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، وزيادة إنتاج اللحوم المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي، مع حرص المديرية على عدم الاكتفاء بتسليم المواشي والقروض، بل متابعة التزام المستفيدين ميدانيًا بتوظيفها في أهدافها الأساسية بما يضمن الاستفادة الكاملة من مبادرة "البتلو" على أرض الواقع، ويعزز جهود التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.