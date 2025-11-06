قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد العاملين بالنيابات يواصل زيارته للبحرين بلقاء نائب رئيس مجلس النواب

وفد نقابة النيابات خلال زيارته مجلس النواب البحريني
وفد نقابة النيابات خلال زيارته مجلس النواب البحريني
الديب أبوعلي

استقبل أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بجمهورية مصر العربية برئاسة كريم عبدالباقي، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين بدعوة من الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.

ورحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالوفد المصري، مشيدًا بــ عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعمالية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات النقابية والتشريعية بين البلدين بما يعزز دور العمل النقابي في حماية حقوق العاملين وصون مكتسباتهم.

من جانبه، أعرب كريم عبدالباقي عن بالغ شكره وتقديره لأحمد قراطة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس ما تحظى به النقابات العمالية في البلدين من اهتمام ودعم.

وقال عبدالباقي: "نشعر بسعادة غامرة ونحن نزور مملكة البحرين الشقيقة التي نكن لها كل تقدير واحترام، وقد لمسنا خلال اللقاء مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة البحرينية والمؤسسات التشريعية لدعم الحركة النقابية وتمكين العمال من أداء دورهم الوطني بكل مسؤولية ووعي."

وأضاف أن "البحرين ومصر تجمعهما رؤية مشتركة قائمة على التعاون والتكامل في مختلف المجالات، ومنها العمل النقابي الذي يمثل صوت العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.

ونثمّن الدور الرائد الذي يقوم به الاتحاد الحُر في دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز مكانة العمال، وندعو إلى استمرار تبادل الزيارات والخبرات بما يخدم مصالح الطبقة العاملة في البلدين."

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين الممتدة لعقود طويلة من التعاون البنّاء، إلى جانب مناقشة بيئة القوانين الداعمة للعمال والتجارب التشريعية الحديثة في البلدين.

كما تم التطرق إلى الإصلاحات التي تشهدها مصر في إطار الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحديث البنية القانونية، وخلق تشريعات مرنة وعادلة تعزز بيئة العمل، وتواكب التحول الرقمي وتطوّر منظومة الإدارة الحكومية.

كما أشاد عبدالباقي بحصول مجلس النواب البحريني على شهادة الآيزو للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني (ISO 42001)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضع المجلس في صدارة المؤسسات التشريعية التي تبنت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية في المنطقة والعالم.

وفي ختام الزيارة، قامت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بتسليم درع النقابة إلى مجلس النواب البحريني تقديرًا لجهوده في دعم العمل التشريعي والرقمي، فيما قام مجلس النواب البحريني بتسليم درع المجلس إلى السيد كريم عبدالباقي، في لفتة تعكس التقدير المتبادل وعمق العلاقات المهنية بين الجانبين.

ضم الوفد المصري كلًا من : كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة، أحمد توفيق، الأمين العام، ماجد رشاد، أمين الصندوق، نوران رفعت بدر الدين، عضو الوفد.

