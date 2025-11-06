قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب التمريض: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في القيادة وصنع القرار

أبرز المشاركين في أعمال الندوة
أبرز المشاركين في أعمال الندوة
الديب أبوعلي

أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في ندوة "تمكين المرأة المصرية في المناصب القيادية بقوات حفظ السلام الدولية وتعزيز دورها في حماية الفئات الأولى بالرعاية"، والتي عُقدت بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات القيادة وصنع القرار والعمل الإنساني.

وأكدت أن مثل هذه الندوات تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف المنظمات المعنية بقضايا المرأة والسلم والأمن، كما تسهم في ترسيخ مفهوم الشراكة العالمية من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمكين النساء في مواقع صنع القرار.

وأضافت نقيب التمريض، أن تمكين المرأة في عمليات حفظ السلام ليس فقط تعزيزًا لدورها القيادي، بل هو أيضًا تعزيز لقدرتها على حماية الفئات الأولى بالرعاية في مناطق النزاع، وخاصة النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من تبعات الأزمات، لافتة إلى أن مشاركة المرأة في هذا المجال تمثل إضافة نوعية للعمل الإنساني والأمني، وتبرز دورها المحوري في تعزيز ثقافة السلام والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي شكلت نقلة نوعية في مسيرة دعم المرأة، مؤكدة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم وتمكين المرأة، ليس فقط داخل حدودها، بل على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المرأة المصرية باتت اليوم شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن والسلام، وصوتًا فاعلًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة.

وتناولت الندوة عدة محاور مهمة، حيث شهدت عقد عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تناولت موضوعات أبرزها؛ "المرأة في قوات حفظ السلام من التمثيل إلى القيادة – سياقات دولية وواقع إقليمي"، و"نظرة عامة على القرار الأممي 1325 ولمحة تحليلية حول قرار مجلس الأمن المتعلق بالمرأة والسلم والأمن"، إضافة إلى جلسة حول التمكين القيادي للمرأة الإفريقية في بعثات حفظ السلام نحو شراكات إقليمية فاعلة لتحقيق أجندة المرأة والسلم والأمن، وأخرى تناولت مدونة قواعد السلوك وبناء القدرات في عمليات حفظ السلام، وكذلك احتياجات النساء والأطفال في الميدان ودور المرأة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في مناطق النزاع.

كما ناقشت الجلسات القيادة النسائية وحماية المدنيين من خلال رؤى ميدانية وتجارب واقعية في سياق الأزمات المعاصرة، إلى جانب استعراض استراتيجيات حماية المدنيين في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة مثل غزة والسودان، وتسليط الضوء على أهمية وجود النساء في مواقع اتخاذ القرار داخل البعثات والعمليات الإنسانية، وأيضًا تمكين المرأة في المناصب القيادية في قوات حفظ السلام الدولية وتعزيز دورها في حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تطرقت النقاشات إلى دور القيادات النسائية في صياغة برامج إنسانية شاملة داخل البعثات تراعي قضايا النساء والفتيات واحتياجاتهن الخاصة، فضلًا عن آليات بناء القدرات وتشجيع مزيد من النساء على المشاركة في عمليات حفظ السلام.

وشهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى من الشخصيات الوطنية والدولية، أمثال مروة علم الدين ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإيفا سواريز مديرة التعاون الإسباني في جمهورية مصر العربية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب حضور عدد من السفراء، من بينهم السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى القيادات الشرطية وعلى رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بوزارة الداخلية، فضلًا عن المستشار كريم إسماعيل نائب مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بوزارة الخارجية، فضلًا عن عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان وتمكين المرأة.

الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض تمكين المرأة المصرية قوات حفظ السلام الدولية أكاديمية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

Lexus Sports Concept

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

روبوت إكس بينج

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد