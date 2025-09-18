قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم .. تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تكرم لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، مساء اليوم ابناء الصحفيين المتفوقين .

وأعلنت اللجنة  أسماء 337 متفوقًا من أبناء الصحفيين في الشهادات الدراسية المختلفة، الذين سيتم تكريمهم في الاحتفال السنوي المقرر إقامته اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على مسرح النقابة.

ويأتي هذا الحفل في إطار تقليد راسخ للنقابة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين، وإبراز جهودهم في المراحل التعليمية المختلفة حتى الدراسات العليا.

وبلغ عدد المكرمين في الصف السادس الابتدائي (عام وأزهري) 137 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية (عام وأزهري) 101 طالبًا، في حين يتم تكريم 48 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية و 45 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا و6 من حملة الماجستير والدكتوراه.

وحرصت اللجنة على تنظيم الاحتفال في ثلاث فقرات متتالية وفق الجدول الزمني التالي:

▪️    من 4 إلى 6 مساء: تكريم طلاب الصف السادس الابتدائي (عام وأزهر).
▪️    من 6 إلى 8 مساءً: تكريم طلاب الصف الثالث الإعدادي (عام وأزهر).
▪️    من 8 إلى 10 مساءً: تكريم طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وحملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة، على أهمية التزام الطلاب المكرمين بالحضور قبل بدء كل فقرة بوقت كافٍ، وذلك لاستلام الوشاح والروب والكاب، والجلوس في الأماكن المخصصة لهم، بما يضمن خروج الاحتفال بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأسرة الصحفية.

كما شدد على أن الالتزام بالمواعيد المعلنة ضروري للحفاظ على سير اليوم بشكل منظم، وعدم تعطيل الفقرات المقررة، داعيًا الأسر الصحفية إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا اليوم المميز.

الرعاية الصحية الصحفيين ابناء الصحفيين الاحتفال السنوي الصف السادس الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: بعد العدوان الإسرائيلي على قطر.. الوقت حان لتأسيس "ناتو إسلامي"

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد