أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 18 سبمتبر فى الأسواق، بعد زيادةً للأسعار بنحو 200 جنيه فى الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيها تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 آلاف وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلى 200 جنيه الفترة الماضية.



ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصرى، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة

في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.

