تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، الثامن عشر من سبتمبر بعد قرار الفدرالي الاميركي بتنفيذ أول عملية خفض للفائدة في العام الجاري، ووسط مخاوف من مستويات الطلب على الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 67.76 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلة 63.81 دولار للبرميل. 

وكان الفدرالي الأميركي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، مع استجابة صناع السياسات لمؤشرات الضعف في سوق العمل. وعادة ما يحفز انخفاض تكاليف الاقتراض زيادة الطلب على النفط

لكن على الجانب الآخر، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام بشكل حاد الأسبوع الماضي مع تراجع صافي الواردات إلى مستوى قياسي بينما قفزت الصادرات إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريباً.

ومع ذلك، أثار ارتفاع مخزونات نواتج التقطير أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق البالغة مليون برميل، القلق بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما ضغط على الأسعار.

وقال كلاوديو جالمبرتي كبير الاقتصاديين والمدير العالمي لتحليل السوق لدى ريستاد إنرجي في مذكرة نقلتها رويترز، إن الحديث عن المزيد من التخفيضات يشير إلى أن مجلس الاحتياطي يرى أن المخاطر على الاقتصاد من البطالة أعلى بكثير من مخاطر التضخم.

وأضاف "بالنسبة لخام برنت على وجه الخصوص، سيكون الخفض والخفضان المتوقعان بحلول نهاية العام من العوامل الدافعة للصعود، وهو ما سيواجه جزئيا استراتيجية أوبك+ لزيادة الإنتاج".

